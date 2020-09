Scuola, Conte: "Via il 14. Mascherine, banchi, quarantena: si riparte così"

Scuola: Conte, al via il 14, possibile quarantena classe

L'anno scolastico ripartirà il 14 settembre in presenza, eccetto alcune regioni. I presidi definiranno gli ingressi ad orari scaglionati. Saranno disponibili 11 milioni di mascherine gratuite, obbligatorie negli ingressi e negli spostamenti, non quando si è seduti al banco. Gli scuolabus potranno riempirsi fino all'80% dei posti. In caso di contagi da covid, ci sono linee guida da seguire e sarà possibile la quarantena dell'intera classe. Le famiglie dovranno misurare a casa la temperatura degli studenti. Questi i punti principali della riapertura delle scuole, elencati dal Persidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Conte sottolinea che gli studenti hanno pagato "il prezzo più alto" per l'epidemia e che la didattica a distanza "non compensa le rinunce patite". Il premier sottolinea che le scuole distribuiranno 11 milioni di mascherine gratuite al giorno. "Ci saranno più docenti e meno alunni in classe. Sono stati stanziati 7 miliardi: 160mila nuovi docenti saranno in ruolo e altri 70mila a tempo determinato". Lo Stato ha acquistato 2,4 milioni di nuovi banchi.

SCUOLA: CONTE, 'MASCHERINA IN ENTRATA E IN USCITA, NO AL BANCO'

"Le mascherine vanno indossate in entrate e in uscita e negli spostamenti, non al banco". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a a palazzo Chigi spiegando che "gli istituti sono già stati equipaggiati con gel e mascherine chirurgiche per tutti perché non ci siano discriminazioni".

Scuola: Conte, 11 milioni mascherine al giorno per studenti e personale

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sulla scuola da palazzo Chigi, ha chiarito che "le scuole hanno gia' quantita' sufficienti di gel e mascherine per affrontate i primi giorni". Inoltre, ha aggiunto, "abbiamo predisposto la consegna di 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno per studenti e personale".