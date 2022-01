"Scuola in presenza per i dva. Garantita anche in zona rossa. Nessun dubbio"

"Sia chiaro che la scuola in presenza è e resta garantita anche in zona rossa per i bambini e i ragazzi dva (diversamente abili). Su questo non ci sono dubbi"



"Rispetto e ascolto le esigenze e le richieste dei presidi delle scuole italiane, ma rispetto e ascolto anche le esigenze di 8 milioni di famiglie che hanno diritto alla scuola in presenza per i propri figli". Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, replicando alle varie richieste di posticipare il ritorno in classe e dopo le che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di non riaprire elementari e medie.



"Rispetto e ascolto ancora di più - sottolinea Sasso - le famiglie dei 300 mila bambini e ragazzi con disabilità, dalla materna alle superiori, per i quali la didattica a distanza, impossibile, ha già fatto un enorme danno e a cui nessuno pensa e nessuno si occupa dei danni procurati alla loro crescita culturale con la dad. Sia chiaro che la scuola in presenza è e resta garantita anche in zona rossa per i bambini e i ragazzi dva (diversamente abili). Su questo non ci sono dubbi", conclude il sottosegretario all'Istruzione.