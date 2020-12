"Si prepara un vero e proprio furto". De Luca riunisce i Governatori del Sud

Recovery, De Luca riunisce i Governatori del Sud sui fondi Ue - Si terrà domani alle 17, su iniziativa del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la riunione dei governatori delle Regioni del Mezzogiorno per discutere del riparto nazionale dei fondi previsti nell'ambito del programma del Governo "Next Generation EU". La riunione, che si svolgerà in via telematica, era stata annunciata più volte dallo stesso De Luca nel corso delle dirette Facebook del venerdì e anche durante il programma di Fabio Fazio la scorsa domenica.All'incontro sono stati invitati, attraverso una lettera firmata dal governatore campano, i presidenti Marco Marsilio (Abruzzo), Vito Bardi (Basilicata), Nino Spirlì (Calabria), Donato Toma (Molise), Michele Emiliano (Puglia), Christian Solinas (Sardegna) e Nello Musumeci (Sicilia).

Recovery Fund: De Luca, si prepara furto a danno Regioni Sud - "Se l'Italia e' il paese cui e' destinata la maggiore quota di risorse Ue proprio perche' comprende una consistente area con tali requisiti di debolezza: il Mezzogiorno. Di tutto cio' non vi e' traccia del dibattito politico di queste settimane, tutto incentrato su inaccettabili ed estemporanee ipotesi di governance tecnocratica e centralistica". Lo afferma il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua lettera d'invito all'incontro di domani dei governatore del Sud. "Anzi - sottolinea De Luca - vi e' di peggio. I criteri europei di riparto delle risorse sono totalmente occultati in tutti i documenti ufficiali. Da ultimo, e' circolato un Piano del governo che capovolge i criteri europei e ripropone la banale distribuzione delle risorse fra centro-nord e sud secondo un criterio esclusivamente demografico. Cioe' il contrario dei principi di coesione sociale e territoriale sanciti nel Trattato di funzionamento dell'Unione e nella nostra Costituzione. Si prepara un vero e proprio furto in danno del Sud e delle sue Regioni".