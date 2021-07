Siena, Rosato (IV): "Appoggiamo Letta. Ma non senza qualche sacrificio..."

"Le distanze sulla Giustizia sono gigantesche, come si vede e si è visto anche ieri, ma sono state sintetizzate perfettamente da Draghi. Ma non interessano solo M5S e Italia Viva, ma anche la Lega e Forza Italia". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sulla possibilità di costruire un'alleanza politico-elettorale con i 5 Stelle dopo le tensioni sulla riforma Cartabia. "Quando c'è un leader capace, e Draghi lo è, a una sintesi si arriva sempre. Le alleanze elettorali, comunque, non sono un tema all'ordine del giorno, né per gli italiani né per Italia Viva".

Quanto al Green Pass e alla possibilità che venga reso obbligatorio per insegnanti e maestre/i e per recarsi in ufficio o in fabbrica, Rosato afferma: "Anche nella prima ondata del Covid e durante lo lockdown abbiamo trovato le modalità con le parti sociali per garantire la sicurezza sul lavoro. In quel momento la soluzione sembrava complicatissima e invece le scelte compiute si sono rivelate efficaci. Il Green Pass rappresenta una modalità operativa per organizzare gli accessi nei luoghi di lavoro che può essere utilmente sfruttata. Lo vedremo nei prossimi giorni nella cabina di regia".

E infine, allora Italia Viva sosterrà Enrico Letta alle suppletive per il collegio di Siena della Camera? "Sì, e non senza qualche sacrificio", afferma Rosato. Ci sarà quindi il simbolo di Italia Viva sulla scheda accanto al nome di Letta? "Le modalità le vedremo nei prossimi giorni, ma il senso politico della decisione assunta è chiaro", conclude.