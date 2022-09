Sondaggi, cdx al 46,4%, sx al 29,9. Conte e Salvini sono appaiati al 13,4%

Sondaggi, M5s e Lega si giocano il terzo posto dietro a Fdi e Pd

Le elezioni politiche si avvicinano ma emerge un dato che dovrebbe far riflettere, circa un terzo dei cittadini chiamati alle urne il prossimo 25 settembre non sta seguendo la campagna elettorale e addirittura non conosce neanche la composizione delle coalizioni. L’interesse per la campagna - riporta il Corriere della Sera citando l'ultimo sondaggio di Ipsos - vede gli italiani divisi: il 51% finora l’ha seguita poco (18%) o per nulla (33%, cioè un elettore su tre!) mentre il 49% l’ha seguita molto (22%) o almeno in parte (27%). E in prospettiva la situazione non sembra destinata a migliorare in misura significativa, dato che nelle prossime settimane a fronte del 29% che ritiene di accrescere l’interesse, troviamo un 20% convinto che la sua attenzione scemerà. Si registra un dato che non ha precedenti, rispetto a fine luglio l’indice di gradimento aumenta di cinque punti per il governo e per il presidente del Consiglio Draghi, attestandosi rispettivamente a 63 e 67.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto: Fratelli d’Italia - prosegue il Corriere - con il 24% (in aumento di 0,7% rispetto a fine luglio) prevale di un punto sul Partito democratico (23%); al terzo posto sono appaiati con il 13,4% la Lega (stabile) e il Movimento 5 Stelle (in aumento di 2,1%). A seguire Forza Italia con l’8% (in calo di un punto), quindi la lista Azione/Italia Viva con il 5%, l’alleanza Sinistra Italiana/ Verdi con il 4,1% e Italexit con il 3%. L’area grigia dell’indecisione e dell’astensione si attesta al 38,3%. Dunque, a poco più di tre settimane dal voto il centrodestra prevale nettamente sul centrosinistra (46,4% a 29,9%).