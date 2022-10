Sondaggi: crollo Pd, -10 da FdI. A sinistra cresce solo SI/EV. Giù Lega e FI

Media sondaggi Termometro Politico: Fratelli d’Italia vola anche dopo il voto, è quasi di 10 punti davanti al Pd



Dopo il voto Fratelli d’Italia è quasi di 10 punti davanti al Pd. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Si tratta della prima media dopo il voto del 25 settembre. Sono ancora pochi gli istituti che si cimentano nella rilevazione del sentiment dell’elettorato. Ancora troppo poco tempo è passato dalle elezioni. Per questo esaminiamo non una ma due settimane.

Quello che emerge è la prosecuzione della tendenza già evidente alle elezioni. Fratelli d’Italia, il vero partito vincitore, vive la propria luna di miele e cresce oltre il valore del 25 settembre, al 27,3%, mentre il Pd, che al voto ha deluso le aspettative, scende rispetto al 19,1% di alcune settimane e va al 18,1%.

Ad aumentare è invece il Movimento 5 Stelle, ora al 16,6%, dopo il risultato superiore alle stime alle elezioni.

Proseguono la discesa, dopo la sconfitta, Lega e Forza Italia, rispettivamente all’8,3% e al 7,7%, mentre Azione/Italia Viva con il 7,9% conferma o migliora leggermente il risultato delle consultazioni.

Dietro se la cavano abbastanza bene dopo il più che discreto esito del voto, Sinistra Italiana/Verdi e +Europa. Sono ora rispettivamente al 3,9% e al 3%.