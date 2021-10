Sondaggi: FdI e Lega in calo, il Pd capitalizza l'esito delle elezioni

Sondaggi politici: brutte notizie per il Centrodestra. Pd e M5s in crescita

Centrodestra in calo, forze di centrosinistra in crescita: è questo, per sommi capi, il risultato dei sondaggi Swg per il TgLa7 di questa sera 25 ottobre, che monitora le intenzioni di voto degli italiani.

In particolare, Fratelli d'Italia, primo partito, cala dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana passando al 20,7% delle preferenze. In seconda posizione il Pd che cresce dello 0,5% e passa al 19,7%, seguito dalla Lega (-2%) al 19,2.





Il M5s cresce dello 0,2% e tocca quota 16,6% delle preferenze, mentre Forza Italia segna un -0,2% fino a 6,8%, seguito da Azione al 4,1% delle preferenze (+0,2%).

In controtendenza rispetto alle altre forze del centrosinistra Articolo 1 che cala dello 0,4% fino al 2,5% delle preferenze. Poi Sinistra Italiana (+0,2%) a 2,4%, Italia Viva (-0,1%) al 2%, +Europa (+0,3%) a 1,9% e Verdi (+0,1%) a 1,9%.





