Sondaggi: Fdi vola al 25,1%, il Pd scende al 20. Il M5s continua a salire

Sondaggi: I 5s di Conte arrivano al 14,5%, Lega in calo. Stabile Fi all'8%

Le elezioni si avvicinano sempre di più e la campagna elettorale è entrata nel vivo, questo porta ad un cambiamento degli equilibri nelle intenzioni di voto degli italiani, perché adesso la gente sta veramente cominciando a scegliere chi votare. L’ultimo sondaggio Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera prima del consueto silenzio demoscopico previsto per legge nei quindici giorni antecedenti la data delle elezioni mostra alcuni cambiamenti di rilievo. Le variazioni principali riguardano l’aumento di FdI, del M5S e del Terzo polo (Azione e Italia viva) e la flessione del Pd e della Lega. Il partito guidato da Giorgia Meloni consolida il primato con il 25,1% delle preferenze, facendo registrare una crescita di 1,1% rispetto a fine agosto e di ben 5,1% rispetto a fine giugno.

Il Pd - prosegue il Corriere - con il 20,5% si conferma al secondo posto della graduatoria, ma perde il 2,5% dei consensi; a seguire il M5S che si attesta al 14,5% (+1,1% rispetto a fine agosto) e precede la Lega (12,5%, in calo di 0,9%), quindi Forza Italia, stabile all’8% e il Terzo polo con il 6,7% (in crescita di 1,7%). Tra le altre forze politiche, ad oggi supererebbero la soglia di sbarramento del 3% solamente l’alleanza Verdi, Sinistra e Reti civiche (3,4%) e Italexit (3%). Nel complesso la coalizione di centrodestra è al 46,6% mentre il centrosinistra è al 27,2%. Si stima una possibile affluenza del 66,6%. Nel dettaglio: il 33,4% degli elettori è orientato ad astenersi, mentre il 10,1% è la quota degli indecisi. Secondo la fotografia scattata dall’istituto guidato da Nando Pagnoncelli, tra coloro che non dovrebbero recarsi al voto prevalgono le donne (36%), chi ha più di 65 anni (40,3%) e un basso livello di istruzione (42,1%).