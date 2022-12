Sondaggi, Fratelli d'Italia cala. Lega di Salvini sale. Pd-M5S... I trend

Sondaggi, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si ferma a cala

FdI si ferma e cala, mentre il resto del centrodestra cresce. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico*. Fratelli d’Italia di Gioria Meloni non riesce ad arrivare al 30%. Secondo le intenzioni di voto di questa settimana, solo per una minoranza di istituti riesce a toccare questa soglia. Nel complesso, anzi, perde qualche decimale, ed oggi è mediamente al 29,5%.

Sondaggi, Lega e Forza Italia crescono

In compenso, sorridono Salvini e Berlusconi. Aumentano gli alleati di centrodestra, con la Lega che in questa media dei sondaggi sale all’8,7% e Forza Italia che torna al 7%, pur rimanendo molto al di sotto del livello delle politiche.

Sondaggi, Pd scende. M5S di Conte bene

All’opposizione prosegue il calo del PD, ora al 16,2%, e il parallelo ulteriore rafforzamento del Movimento 5 Stelle, che va al 17,4%. Male anche gli alleati del partito di Letta, con Sinistra Italiana/Verdi, che scende al 3,4% e +Europa al 2,6%.

Azione/Italia Viva, invece, migliora di un decimale e torna all’8%.

(Termometro Politico)



Fratelli d’Italia

Tendenza a favore: Swg (30,8%)

Tendenza a sfavore: Euromedia (28,6%)

Movimento 5 Stelle

Tendenza a favore: TP (17,6%)

Tendenza a sfavore: Swg (17,1%)

Partito Democratico

Tendenza a favore: Emg (17%)

Tendenza a sfavore: Swg (15,1%)

Lega

Tendenza a favore: Euromedia (9,7%)

Tendenza a sfavore: TP (8,1%)

Forza Italia

Tendenza a favore: Euromedia (7,8%)

Tendenza a sfavore: Swg (6%)

Azione/ Italia Viva

Tendenza a favore: Euromedia (8,5%)

Tendenza a sfavore: Emg (7,3%)

Sinistra Italiana/Verdi

Tendenza a favore: Swg (4,1%)

Tendenza a sfavore: Euromedia (2,6%)

+Europa

Tendenza a favore: Swg (2,7%)

Tendenza a sfavore: TP (2,4%)

*La settimana dall’11 al 17 dicembre mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: TP, Swg, Emg, Tecné, Euromedia, Studibidimedia