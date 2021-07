Fratelli d'Italia conserva il primato tra i partiti italiani nel sondaggio Swg del lunedì sera diffuso dal Tg de La7. Il partito di Giorgia Meloni è in testa con il 20,3% nonostante un calo dello 0,2%. Lega sostanziamente stabile al 20%. In leggero calo anche il Pd (18,8%), in ripresa il M5S al 15,8% e Forza Italia al 7,1%.



