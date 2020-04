Sondaggi: un partito crolla in modo impressionante, un altro vola. Dati choc

Crolla la Lega al 25,4% e ora secondo il sondaggio IPSOS per il Corriere della Sera e' solo a 4 punti percentuali dal Pd che insegue con il 21,3%. Nelle rilevazioni dell'Istituto diretto da Nando Pagnoncelli, dal 26 marzo al 23 aprile la Lega ha perso 5,7 punti percentuali. Nello stesso tempo, quasi un mese, il Pd ha guadagnato lo 0,7 per cento. Cresce il M5s che nello stesso periodo, passa dal 15,3% al 18,6%. Forza Italia recupera lo 0,7 per cento passando dal 6,8% al 7,5% e quasi un punto guadagna Fratelli d'Italia che dal 13,3% passa al 14,1 per cento confermandosi stabilmente seconda forza del centrodestra. Italia viva ancora in calo: dal 3,5 per cento di un mese fa al 3,1 per cento del 23 aprile, il dato piu' basso registrato da IPSOS.