Pd, Bonaccini avanti ma Schlein lo tallona. Giochi apertissimi. Sondaggio

Sondaggi: lotta aperta nel Pd, si ferma FdI e continua il recupero della Lega



Stefano Bonaccini è in testa, ma non stravince. Elly Schlein è ancora in gioco. E' il risultato per certi versi clamoroso del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Tra i soli elettori del Partito democratico, il Governatore dell'Emilia Romagna è attualmente in testa con il 48,1% delle preferenze, ma Schlein, fino a poco tempo fa sua vice in Emilia Romagna, lo tallona con il 41,1%. Altri candidati complessivamente al 10,8%.



Intanto cala leggermente la fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni: rispetto a sette giorni fa scende dal 54,1% al 53,9. Tra i partiti si ferma la corsa di Fratelli d'Italia, mentre la Lega continua a recuperare terreno e arriva all'8,7%. Debole Forza Italia. Ancora in calo il Pd al 15,7%. In calo anche il Movimento 5 Stelle mentre risale il Terzo Polo Calenda-Renzi.