Sondaggio, vaccino: quasi 2 italiani su 3 pronti a fare subito la terza dose

Sondaggio, nuovo lockdown nazionale? Italiani spaccati a metà

Quasi un italiano su due, il 48,7%, pensa che tra dicembre e gennaio ci sarà un nuovo lockdown nazionale a causa dell'emergenza Covid. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



Il 65,9% del campione, ovvero quasi due italiani su tre, invece, dischiara di essere pronto a farsi somministrare la terza dose di vaccino il primo possibile. Contrario il 34,1%.



Ben il 64,9% degli intervistati è favorevole alla proposte di alcune Regioni di lockdown mirati solo per i non vaccinati. Non è d'accordo solo il 35,1% del campione.