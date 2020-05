Soros: "Sono molto preoccupato per l'Italia, Matteo Salvini vuole..."

"Sono particolarmente preoccupato per l'Italia. Matteo Salvini si sta muovendo perché il Paese lasci l'euro e l'UE. Fortunatamente, la sua popolarità personale è diminuita da quando ha lasciato il governo, ma la sua posizione sta guadagnando slancio". Lo dice il finanziere Usa, di origini ungheresi, George Soros, intervistato dal quotidiano olandese Der Telegraf. "Cosa sarebbe rimasto dell'Europa senza l'Italia? - ha aggiunto Soros - L'Italia era il paese più filo-europeo. Gli italiani si fidavano dell'Europa più dei propri governi e con buone ragioni. Ma sono stati maltrattati durante la crisi dei rifugiati del 2015. L'UE ha fatto rispettare i cosiddetti regolamenti di Dublino che imponevano tutti gli oneri ai paesi in cui i rifugiati erano sbarcati per la prima volta e non offrivano alcuna condivisione degli oneri finanziari", aggiunge Soros, secondo cui la gestione europea della questione migratoria ha portato gli italiani a votare per la Lega di Salvini e il Movimento a cinque stelle". "Più recentemente - secondo il finanziere Usa - l'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato, che favoriscono la Germania, è stato particolarmente ingiusto nei confronti dell'Italia, che era già il malato d'Europa e quindi il più colpito dal COVID-19".

Lega, Grimoldi: da speculatore Soros veleni su Salvini

"Siamo all'incredibile. Uno speculatore come il finanziere Soros, sovvenzionatore e manovratore delle ONG che in questo ultimo decennio hanno trasbordato quasi un milione di clandestini sulle coste europee,che continua ad attaccare Matteo Salvini". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e presidente della delegazione italiana all'Osce. "Qualche giorno fa loaveva definito un pericolo per l'Italia, oggi lo ripete tirando fuori sulla stampa olandese che Salvini vorrebbe far uscire l'Italia dall'Europa e altre amenita'. E' chiaro che uno come Soros non puo' accettare che Salvini sia il politico piu' apprezzato in Italia, in termini di voti, e che la Lega sia di gran lunga il primo partito inItalia da oltre a un anno, ma questo sono le regole della democrazia...".