Spioni, FI "esclude" Cafiero De Raho. La Lega: "Chiederemo danni a tutti"

Inchiesta Perugia: Urso, 'Mi riservo di chiedere audizione'

Scoppia il caso Cafiero De Raho, vicepresidente del M5S della Commissione Antimafia, sul cosiddetto caso degli spioni di Stato.

"Sul dossieraggio illegale la Commissione Antimafia svolgerà le audizioni dei procuratori Melillo e Cantone e acquisirà tutti gli atti, esaminandoli con la dovuta serenità. Per questo, senza imbarazzo e lungi dall'esprimere giudizi, riteniamo sia opportuno che il vicepresidente Cafiero De Raho si astenga dal partecipare alle sedute che riguardano l'inchiesta perché all'epoca dei fatti era il Procuratore nazionale antimafia". Così in una nota il vicepresidente della Commissione Antimafia, Mauro D'Attis. La richiesta, avanzata "assieme ad altri clleghi" è stata avanzata nel corso "della seduta dell'ufficio di presidenza della Commissione Antimafia di oggi".

Sulla stessa linea il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri: "L'inquietante vicenda della Procura Nazionale Antimafia deve essere chiarita fino in fondo. A questo organo sono state riversate segnalazioni che nulla avevano a che fare con la mafia e con il terrorismo, a causa di scelte che si rilevano quantomeno opinabili. La posizione di Cafiero De Raho, gia' Procuratore nazionale antimafia, anche in epoche in cui ci potrebbero essere stati episodi da chiarire, e ora vicepresidente della Commissione Antimafia appare incompatibile. Per noi e' una questione da chiarire con assoluta urgenza. Siamo di fronte ad un conflitto di interesse enorme. Cafiero De Raho dovrebbe semmai essere sentito per chiarire il suo operato di Procuratore nazionale antimafia. E' uno scandalo nello scandalo che deve cessare al piu' presto".

Inchiesta Perugia: Urso, 'Mi riservo di chiedere audizione'

"Dopo le audizioni a Melillo e Cantone deciderò se chiederla anche io": a dirlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una visita al Centro Spaziale del Fucino dove ha anticipato la nascita di un nuovo centro per il controllo del sistema satellitare europeo Iris2. In merito all'inchiesta di Perugia sul dossieraggio, Urso ha aggiunto che fece già un esposto alla procura nel 2022 come presidente del Copasir.

La Lega, 'su dossieraggio chiederemo danni a tutti'

"Nessuno pensi di insabbiare il prima possibile lo scandalo-spioni, che ogni giorno si arricchisce di notizie inquietanti tra pezzi di Guardia di Finanza, Magistratura e media di sinistra. Chi sono i mandanti? A chi ha giovato questo spionaggio illegale di stampo sovietico?". Così una nota della Lega nella quale avverte che il partito "è pronto a denunciare e a chiedere risarcimento danni a tutti i livelli, nessuno escluso".