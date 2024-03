Dossieraggio? Manipolazione di dati: urge commissione parlamentare d'inchiesta

"Si faccia con urgenza una commissione parlamentare d'inchiesta, intollerabile se la vicenda venisse ridimensionata o insabbiata". Il commento

"Altro che giornalismo d’inchiesta! O inneggiare alla libertà di stampa! Nulla di più lontano da questi due temi. Si è trattato di una manipolazione gigantesca di materiale sensibile, la più grande fuga di dati e notizie - concentrata strano caso nella direzione di tutti coloro che non facevano parte della sinistra comunista e post comunista - che la storia repubblicana abbia mai conosciuto. Viene da chiedersi chi sia il terminale o chi siano i terminali di tutte queste operazioni.

A questo punto va fatta luce su tutto quello che è accaduto. Ed è bene che l’antimafia, il Copasir e il CSM vengano investiti di tutto, e si valuti se non sia il caso di dar vita con urgenza a una commissione parlamentare d’inchiesta affinché la vicenda non venga ridimensionata o addirittura insabbiata. La verità deve venire a galla e si deve fare chiarezza su questa sofisticatissima centrale spionistica in funzione della manipolazione della politica che sta ai limiti e forse oltre l’eversione. Anziché perdere tempo ed energie preziose nella commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, sarebbe bene che il Parlamento prendesse in mano la cosa”.

*Presidente di ReL Riformismo e Libertà