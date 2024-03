Dossieraggio/ Csm-Copasir: Melillo e Cantone chiedono di essere sentiti

Dossieraggio, Melillo e Cantone chiedono di essere sentiti

Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e quello di Perugia Raffaele Cantone hanno chiesto di essere sentiti dal Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, dal presidente della Commissione parlamentare antimafia e da quello del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio.

"Consideriamo doveroso richiedere di valutare, con l’urgenza del caso, l’opportunità di disporre l’audizione degli scriventi al fine di rendere, nei limiti e secondo le forme consentite dalla legge, le informazioni sulle vicende relative al dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico necessarie alle valutazioni riservate a ciascuna di codeste Istituzioni", si legge nella lettera. Secondo la procura di Perugia, scrive il Fatto Quotidiano, "ci sono stati accessi abusivi al sistema informatico delle cosiddette Sos, le operazioni ritenute sospette che gli operatori finanziari sono tenuti a segnalare. Informazioni che in alcuni casi sono state pubblicate in articoli di giornale: ecco perché nell’inchiesta sono coinvolti tre giornalisti del quotidiano Domani, che dunque sono indagati per aver fatto il loro dovere, cioè trovare e pubblicare notizie vere". Ma non solo. A parte la questione dei cronisti, però, secondo i pm di Perugia- scrive il Fatto- "il finanziere Striano utilizzava con troppa disinvoltura le banche dati: l’ipotesi è che i giornalisti non fossero gli unici destinatari delle informazioni estratte dagli archivi dall’investigatore: ecco perché la procura nel capo di imputazione che riguarda Striano elenca oltre 500 accessi “non consentiti”. In ogni caso, secondo quanto scrive l'Agi, l'ufficio di presidenza della commissione parlamentare Antimafia si riunirà domani, lunedì 4 marzo, per valutare la richiesta di audizione.

Dossieraggio, la Lega: "Un attacco alla Repubblica e alla democrazia"

"L'inchiesta sugli spioni che setacciavano illegalmente i dati di centinaia di cittadini, soprattutto di centrodestra e in particolare politici e persone vicine alla Lega, rivela un quadro sconcertante", si legge in una nota diramata dalla Lega. "Siamo certi che i più alti vertici delle Istituzioni sapranno intervenire con chiarezza inequivocabile e chiederemo che il Copasir approfondisca la questione in dettaglio fino alla completa chiarezza sui fatti, a partire dalle audizioni dei vertici presenti e passati della Guardia di Finanza e dell'Antimafia", si legge ancora. "Siamo di fronte a un attacco alla Repubblica e alla democrazia che coinvolge Magistratura, Guardia di Finanza e giornali di sinistra, col risultato che in più di un'occasione le Procure hanno aperto inchieste basandosi su presunti scoop nati da notizie costruite a tavolino sulla base di dati ottenuti illegalmente", conclude la nota della Lega.