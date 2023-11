Superbonus 2024: si potrà ancora usare, ma pochi lo sanno. Ecco come fare

Superbonus 2024, si potrà ancora utilizzare.

A manovra blindata la battaglia, anche interna alla maggioranza, si fa sul decreto anticipi. I senatori di Forza Italia battono un colpo con un pacchetto di emendamenti pesanti che rilanciano addirittura sul superbonus. Ma la linea del Tesoro resta quella della prudenza. Lo scrive il sito internet www.msn.com.

Del resto da settimane e ancor più in queste ore il ministro Giorgetti continua a ripetere alle forze della maggioranza la sua preoccupazione per il quadro dei conti pubblici soprattutto guardando agli effetti dei tassi sugli interessi sul debito e sulle emissioni che dovranno essere fatte nel corso del prossimo anno in condizioni non favorevoli. Per altro sono in vista due date segnate in rosso sul calendario: quella del 17 novembre, quando è atteso il giudizio più temuto sul rating, quello di Moody's, e il 21 novembre quando ad esprimersi sulla manovra italiana sarà l'Europa. Per tutti questi motivi la linea resta quella degli zero emendamenti. Certo, qualche aggiustamento - si ragiona dalle parti del Tesoro - si può valutare ma non si possono stravolgere una manovra rigorosa e i suoi saldi, unico baluardo per la tenuta dei conti. E tutti devono concorrere a una spending review e a risparmi dolorosi ma necessari a tenere in piedi i conti. Sembrano destinate ad avere poco spazio le richieste dei partiti che pesino sui conti e quindi anche quelle di Forza Italia.

La capogruppo Licia Ronzulli e Claudio Lotito rilanciano, innanzitutto, sul Superbonus con una proposta di modifica - identica a una a firma M5s - che chiede di mantenere il 110% per chi abbia completato almeno il 60% dei lavori entro la fine di quest'anno con una copertura che arriva dalla web tax. Ma sono tanti i temi sui quali gli azzurri vanno in pressing come quello del bonus psicologo per il quale propongono di triplicare i fondi per il 2023, arrivando a 15 milioni e di stanziarne 40 a partire dal 2024. Una proposta che, tra l'altro, ha sulla carta l'appoggio di tutta l'opposizione che ha posto il tema e messo a punto proposte sulla stessa linea. Il ministro Schillaci, comunque, fa sapere che, almeno per renderlo operativo nel 2023 si starebbe individuando una soluzione.