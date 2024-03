Superbonus edilizio, colpo di grazia da Giorgetti

"Il ministro dell’economia Giorgetti persevera nel suo accanimento per cancellare il superbonus edilizio, che in questi anni si è rivelata l’unica misura efficace per rilanciare la nostra boccheggiante economia. Il Ministro, manipolato da Bruxelles e dalla tecnostruttura del MEF, non ha mai capito il valore economico di questo incentivo per la riqualificazione delle abitazioni e per lo sviluppo dell’edilizia. Anzi, sono proprio le sue misure che hanno progressivamente strangolato questi effetti positivi, facendo crescere in modo perverso gli appesantimenti sul nostro debito pubblico.

Senza considerare, poi, tutti i cittadini e le imprese che ne hanno usufruito e che rischiano di rimanere con le impalcature davanti alle case.

Questo è il modo di aiutare imprese e cittadini a far crescere l’Italia?".

Lo dichiara il Segretario del Movimento Indipendenza Gianni Alemanno.