Superbonus, "le modifiche? Risicate. Volte a tutelare le fasce più deboli"

Quali modifiche al decreto potrebbero essere apportate in Parlamento?

"Le modifiche da proporre al Parlamento saranno molto risicate, e saranno volte a tutelare le fasce più deboli della popolazione ovvero gli “incapienti” che non possono adoperare la detrazione in dichiarazione e, auspicabilmente, l’edilizia residenziale pubblica".

Il Superbonus è stato un totale fallimento o qualcosa va salvato?

"Il superbonus non è stato un fallimento di per sé, è stato un fallimento la cessione del credito che ha creato uno squilibrio alle finanze pubbliche rilevante e ingestibile. Poi possiamo giudicare il 110% eccessivo perché sottrae al giudizio critico e al contrasto di interesse tra le parti la valutazione economica della somma".

La maggioranza sarà compatta in Aula?

"Assolutamente, non ho dubbi".

Siete pronti ad accogliere emendamenti delle opposizioni?

"Se rientrano nell'alveo della plausibilità non ci saranno differenza di trattamenti tra le proposte di maggioranza e opposizione".