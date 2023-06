Tajani: "La famiglia vicina al partito. Me lo ha assicurato Marina Berlusconi"

FI, Tajani: nuovo presidente eletto da consiglio nazionale convocherà il congresso

"Non e' certamente facile oggi parlare perche' siamo ancora profondamente scossi e feriti dalla scomparsa del nostro leader". Cosi' Antonio Tajani, in conferenza stampa. "Difficile guardare al futuro ma lui voleva che guardassimo al futuro. Berlusconi e' un leader che non scompare", ha aggiunto.



FI, Tajani: in telefonata Marina assicurazione tutta famiglia vicina a partito - "Stamane ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi che mi ha chiesto di ringraziare Forza Italia e mi ha ribadito la stima l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a tutta Forza Italia". Cosi' Antonio Tajani, in conferenza stampa. Marina, ha continuato Tajani, ha "ribadito, nel rispetto dei ruoli, stima, affetto, vicinanza sua e della sua famiglia a Forza Italia che e' una delle maggiori realizzazione di Silvio Berlusconi".



FI, Tajani: nuovo presidente eletto da consiglio nazionale convochera' congresso - ""Per rispettare l'articolo 19 dello statuto che prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente, giovedi' prossimo si riunira' il comitato di presidenza che convochera' il consiglio nazionale che sara' chiamato ad eleggere il presidente, che dovra' guidare il movimento politico fino al congresso nazionale che sara' convocato dal nuovo presidente, sentito il consiglio nazionale". Cosi' Antonio Tajani ha illustrato il percorso che dovra' imboccare il partito dopo la morte di Silvio Berlusconi.



FI, Tajani: tutto partito e' unito attorno a nome Berlusconi - "Tutto il movimento politico e' unito attorno al nome di Berlusconi, tutti parlamentari impegnati affinche' nostro movimento" resti un movimento di ispirazione cristiana e liberale. Cosi' Antonio Tajani in conferenza stampa.

FI, Tajani: da partito sostegno leale al governo - "Forza Italia continuera' a essere protagonista dell'azione di governo, sosterremo lealmente e costruttivamente il governo di centrodestra per realizzare i progetti di Berlusconi". Lo ha garantito Antonio Tajani in conferenza stampa.

FI, Ronzulli: con Tajani percorso condiviso. Ora armonia squadra - "Tajani ha illustrato un percorso assolutamente condiviso. Dobbiamo praticare unita', nel solco tra tv iato da Berlusconi. Lo dobbiamo a lui. Oggi Purtroppo inizia una nuova pagina". Cosi' la capogruppo al Senato, Licia Ronzulli, parlando in conferenza stampa dopo Tajani nella sede del partito. "E' chiaro che ora siamo in mare aperto ma chi va in barca a vela sa che e' necessaria l'armonia della squadra", ha aggiunto.





IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DI ANTONIO TAJANI