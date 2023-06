Palombelli si commuove per Berlusconi. Perché la signora Rutelli è a Mediaset?

Ma è normale che la moglie di Rutelli abbia lavorato e lavori in Mediaset?

In questi giorni abbiamo assistito alla commemorazione della scomparsa di Berlusconi con una grande kermesse televisiva praticamente ininterrotta su Mediaset, Rai e La 7.

Si sono avvicendati personaggi di tutti i tipi che hanno ricordato la figura del Cavaliere. Tra questi Barbara Palombelli, moglie di Francesco Rutelli, è particolare.

Lavora in Mediaset da anni.

Qualche settimana fa era stata resa nota la notizia del fatto che Nicola Porro sarebbe rimasto in Mediaset non andando in Rai e avrebbe condotto, oltre che “Quarta Repubblica”, anche “Stasera Italia”.

Quello che invece non era noto è che la Palombelli avrebbe perso la conduzione di “Stasera Italia” restandole solo la conduzione di “Forum”.

Dopo aver collaborato per Repubblica e l’Europeo la Palombelli entra in Mediaset nl 2006 dove lavora al Tg5 e poi “Matrix” e “Quarto Grado” su Rete 4. Dal 2013 conduce “Forum” su Canale 5 e Rete 4.

Dal 2018 il gran salto con la conduzione di “Stasera Italia” sempre su Rete 4, insieme naturalmente a “Forum”.