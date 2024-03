Russia, Tajani: "Salvini? Posizione del governo chiara, elezioni illegittime"

Russia: Tajani: "Posizione del governo chiara"

Tajani archivia Salvini dopo le dichiarazioni di quest'ultimo sul voto in Russia. Intervenuto su Radio 24, il ministro degli Esteri ha ribadito che la posizione del governo sulla Russia e' molto chiara: le elezioni, soprattutto nelle aree occupate, sono illegittime. Il leader della Lega, ieri, aveva dichiarato di prendere atto del risultato delle elezioni russe e che quando il popolo vota ha sempre ragione. "Putin resta presidente della Federazione Russa ma il modello non e' certamente quello democratico europeo", ha replicato Tajani.

Ucraina, Tajani: "Centrodestra coeso, sostegno non in discussione"

"Ogni forza politica ha delle posizioni differenti ma non c'è una sostanziale divergenza nel governo: il centrodestra e' sempre coeso. Il sostegno all'Ucraina non è in discussione e non lo e' mai stato". Tajani ha provato a rimettere al centro l'ipotesi di un negoziato: "L'Ucraina non puo' soccombere di fronte alla Russia: l'obiettivo e' arrivare a un confronto e a una pace. Ma una pace giusta, che non vuol dire soccombere a un'invasione della Russia. L'Alto rappresentante Borrell presentera' una proposta con una solida base giuridica per aiutare l'Ucraina". Il tentativo dell'Unione europea è di utilizzare i fondi russi "congelati" dal continente dopo lo scoppio del conflitto.

Memorandum Italia-Egitto

Quanto al memorandum firmato tra Italia ed Egitto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Tajani ribadisce la necessità di rispettare i diritti umani. Un paese molto importante da cui "dipende la stabilita' del continente africano" e dove "non si può favorire l'ascesa del fondamentalismo islamico". L'Italia, lì, mantiene tanti interessi, e per Tajani "è un Paese determinante per il contrasto all'immigrazione clandestina. Non sottovalutiamo il ruolo di questo Paese. gli accordi con l'Egitto non hanno a che fare con il processo Regeni, e ricordo che il governo ha avuto un ruolo nella liberazione di Patrick Zaki".