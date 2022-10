Tesoro, braccio di ferro Meloni-Giorgetti: scontro sul direttore Rivera

Tesoro, la nomina divide Meloni-Giorgetti: Rivera verso l'addio della direzione

Verso un cambio della guardia alla direzione del Tesoro? Alessandro Rivera, attuale direttore, potrebbe non essere riconfermato nel suo ruolo chiave: secondo quanto scrive Repubblica la questione starebbe agitando le acque tra la neo premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La notizia dell'addio non è ancora ufficiale, ma gli ambienti finanziari vociferano sempre di più di una possibile "trombatura" da parte di Meloni nei confronti di Rivera: la premier starebbe cercando una via di discontinuità, mentre il numero due della Lega sarebbe pronto a riconfermare Rivera per la gestione dei "conti" lasciati in sospeso dall'ex premier Draghi.

“Passato indenne attraverso tre governi, in particolare quello giallo-verde che avrebbe voluto cacciarlo dopo pochi mesi, ora dovrebbe fare le valigie. Insieme all’intera prima linea di comando del Mef. E proprio alla vigilia di una manovra di bilancio che si preannuncia come la più complessa degli ultimi anni”, scrive Repubblica, aggiungendo che c’è un “addebito che Fratelli d’Italia imputa a Rivera: aver gestito male i dossier su Ita, Ferrovie e concessioni autostradali”.