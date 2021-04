Thank you Mr Biden. Video esclusivo. Gli armeni davanti al consolato Usa

Video di Claudio Bernieri

"24 aprile 2021 Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha formalmente riconosciuto le atrocità contro gli armeni da parte dell'impero ottomano come genocidio. Una mossa che per Ankara si configura come un "grave errore di Biden" perché "così ostacola pace e stabilità nella regione".

In un sabato distratto di shopping e di libera uscita per i milanesi dopo la reclusine della zona rossa, la notizia Ansa esplode in una gioia seppur consapevole e contenuta tra la comunità armena e subito un gruppo di giovani si affolla davanti al consolato USA, sventolando bandiere armene italiane e americane. Sono le 19 di sabato e la sicurezza davanti al consolato è in fibrillazione, ma subito la tensione si stempera quando appaiono i primi cartelli: "thank you Biden"

E’ stata una giornata di mobilitazione che era iniziata a mezzogiorno in piazza Duomo, con un flash mob in ricordo del genocidio ameno. Un flash mob seguito da Affari con un video di prossima pubblicazione.

Nel pomeriggio poi una toccante cerimonia religiosa ( “preghiamo con i santi martiri del genocidio armeno “) ; nel giardino davanti all’Università cattolica , di fronte al “Khachkar”( la stele commemorativa armena con la croce che simbolizza il martirio armeno) diversi monaci, religiosi, pastori cattolici , protestanti e armeni si sono riuniti in preghiera e in canti. Il motivo delle due mobilitazioni l’una laica l’altra religiosa ?

Spiega da Affari la signora Gayana, portavoce del Coordinamento delle Organizzazioni e Associazioni armene in Italia:

“A sei mesi dalla guerra di aggressione che ha riproposto l’ostilità politica e la montante armeno fobia di Turchia e Azerbaigian nei confronti dell’Armenia e del popolo armeno, intendiamo dare voce al ricordo del Genocidio subìto dagli armeni106 anni fa. Commemorare il Genocidio, il peggiore dei crimini contro l’umanità, oggi più che mai, è un atto di responsabilità collettiva, non solo dei sopravvissuti armeni e dei loro discendenti giunti in Italia, atteso che la sua negazione unita al rinnovato espansionismo turco sono infatti una sfida all’Europa tutta. Insieme, denunciamo l’aggressione militare turco-azero-jihadista contro la Repubblica di Artsakh (Nagorno Karabakh) nel settembre 2020, nonché la deriva espansionistica di Erdogan e Aliyev che costituiscono per l’Armenia e la Diaspora, una minaccia seria".



A sera, vola la notizia del riconoscimento americano a quello che fu un genocidio dimenticato dalle cancellerie occidentali. Una giornata particolare per la communite armena a Milano.

Il flash mob degli armeni a Milano per ricordare il genocidio



Video reportage di Claudio Bernieri



In un sabato affollato per lo shopping, a fine “ zona rossa” , ecco spuntare un gruppo di ragazzi e ragazze , e ognuno tiene in mano una gigantografia con immagini scioccanti : sono le foto di cento anni fai del genocidio armeno ad opera degli ottomani,

Il 24 aprile di ogni anno viene commemorato quel massacro e i giovani si posizionano a fianco del Duomo e per un’ora restano immobili a testimoniare quei fatti tragici. Da un piccolo altoparlante una musica struggente del folklore armeno accompagna il silenzio nella piazza. In esclusiva Affari presenta il video di questa manifestazione toccante.