Torino, insulti sessisti sui manifesti elettorali di Valentina Sganga (M5S)

I manifesti elettorali della candidata a sindaca di Torino del Movimento 5 Stelle, Valentina Sganga, sono sono stati imbrattati con disegni e insulti sessisti. I manifesti imbrattati si trovano corso Lecce.

Il commento della sindaca di Torino, Chiara Appendino:

Che bella cosa la critica politica. Libera, aperta, senza filtri, specie nel tempo della comunicazione online. La critica politica, appunto. Nei confronti di Valentina Sganga – candidata sindaca del M5S – potevano esercitarla come meglio credevano. Nei suoi 5 anni da consigliera comunale di atti politici ne ha fatti molti, e di dichiarazioni ancora di più. C’era tutto il margine possibile per contestare nel merito qualcosa punti su cui non si era d’accordo. E sono certa che lei non si sarebbe negata al confronto, come ha sempre fatto.

Invece qualche minus habens, che evidentemente di civiltà non capisce nulla, figuriamoci di politica, ha pensato bene di imbrattare suoi manifesti con insulti sessisti.Che già gli insulti sono ignobili in sé. Figuriamoci quelli sessisti.Ma se sei una donna e fai politica – o in generale hai un ruolo pubblico – sai che prima o poi gli insulti sessisti te li becchi.Perché siamo immersi in una cultura sessista. Dove la donna sconta il peccato capitale di avere un corpo. E, se è arrivata ad avere responsabilità, di sicuro con quel corpo deve averci fatto qualcosa.C’è ancora tantissima strada da fare per eradicare questo cancro.E questa strada si deve continuare a percorrere con tutte le forze possibili. Iniziando dalle scuole, certo.Ma anche facendo come ho fatto io, come sta facendo Valentina, come fanno migliaia di donne che questo mondo lo vogliono cambiare mettendoci la faccia. Con la determinazione, l’impegno, l’intelligenza di sfidare i pregiudizi. Di sfidare una cultura sessista dominante, per quanto strisciante.Essendo pronte a fare il doppio della fatica di ogni uomo, consapevoli che nonostante tutto avremo sempre qualcosa da dimostrare.Quindi forza Vale. Vai avanti. Non sei sola. Accanto a te ci sono uomini e donne che questo mondo, come te, lo stanno cambiando.E insieme ce la faremo. Ne sono certa.