Toti punta a svotare Forza Italia. E Tajani nemmeno parla di Liguria

Basta nominare le parole 'Regione Liguria' e 'Giovanni Toti' e il tono della voce di Antonio Tajani cambia completamente, da cordiale e amichevole si fa subito freddo e schivo. "No comment", replica il vicepresidente di Forza Italia alla richiesta di commentare la notizia che il Governatore ligure nemmeno risponde al telefono a Silvio Berlusconi dopo la clamorosa esclusione del partito dell'ex Cavaliere dalla nuova giunta regionale. "No comment vuol dire no comment", ribatte Tajani quando proviamo a insistere con le domande. "Non so nulla di queste cose, di Toti e della Liguria non parlo. Ci sono altre domande?".



Secco, netto, risoluto. Segno inequivocabile che la frattura è ormai insanabile. E va ben oltre la decisione del Governatore di non dare assessorati agli azzurri nel nuovo esecutivo ligure, dopo il magro 5,3% preso da Forza Italia a settembre. La questione è di politica nazionale, non a caso anche la Lega con Edoardo Rixi ha criticato il "mancato gioco di squadra" di Toti. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il leader di Cambiamo!, che insieme alla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, punta nei prossimi mesi a far nascere un movimento moderato ed europeista, intende svuotare Forza Italia e a arrivare a sostituirla come terza gamba centrista della coalizione di Centrodestra che vede oggi come principali protagonisti la Lega d Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Toti esclude categoricamente che in Parlamento i deputati e i senatori che fanno riferimento a lui possano appoggiare il governo Conte o, peggio, fare da stampella alla maggioranza giallo-rossa in caso di difficoltà in Aula.



L'obiettivo è di medio-lungo periodo e l'atteggiamento di oggi verso Forza Italia e Berlusconi è solo il primo step di una strategia che punta a far diventare il Centrodestra meno di destra e più di centro. Con la seconda ondata del Covid che sta mettendo l'Italia in ginocchio il Parlamento è in subbuglio e c'è poco spazio per movimenti politici e cambi di casacca, ma - dicono i beninformati - sarebbero già una quindicina i parlamentari pronti ad aderire al futuro partito/movimento del duo Toti-Carfagna. Dalla Liguria a Roma il viaggio non è così lontano. Gli azzurri hanno probabilmente capito il progetto e la risposta di Tajani ad Affari ne è la conferma.