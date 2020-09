Tunnel sullo Stretto, Conte: "Prima realizzare infrastrutture"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Maria Latella alla Festa nazionale de l'Unità a Modena. Durante la serata hanno citato "La Piazza" di Affaritaliani.it dello scorso 9 agosto, quando il premier, intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino lanciò l'idea di un tunnel sottomarino sullo stretto di Messina (GUARDA QUI IL VIDEO INTEGRALE DELL'INTERVISTA DI CONTE A "LA PIAZZA"). Una proposta che ha scatenato un dibattito che non si è ancora concluso e che viene appunto rilanciato durante la Festa dell'Unità.

"Concentriamoci sul miglioramento delle infrastrutture viarie di Sicilia e Calabria", ha detto Conte rilanciando quando dichiarato a La Piazza di Affaritaliani in merito al tunnel nello Stretto. "La questione e' seria - la premessa di Conte - Ho detto che non e' serio parlare del collegamento tra Sicilia e Calabria se prima non si porta avanti concretamente il progetto di miglioramento delle infrastrutture viarie della Calabria e Sicilia su cui stiamo lavorando e ci sono gia' tanti fondi e risorse appostati". "In prospettiva - ha osservato - non potremo eludere anche il problema del collegamento. Ho voluto dire che se ci sono dei problemi sul ponte possiamo valutare il tunnel, qualsiasi soluzione. Ma quando arriveremo a quel punto dovremo essere pronti a collegare l'ultimo miglio. Non facciamo che il dibattito si concentri sull'ultimo miglio, facciamo tutto il resto", ha concluso.