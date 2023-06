Ucraina-missione di pace, Mattarella vuole la botte piena e la moglie ubriaca

Intelligenza Artificiale e insiemistica delle elementari, ecco perchè è lo "sgarrante" della Costituzione

Quando si parla anche a sproposito, dell'ormai dilagante Intelligenza Artificiale (IA), un brillante collega filosofo ricorda con tristezza le speranze nate e poi deluse col famoso Circolo di Vienna. Costituito da un gruppo di filosofi, matematici, fisici e scienziati vari, nacque su iniziativa del filosofo tedesco Moritz Schlick. Si riunirono per la prima volta a Vienna, nel 1922. Il gruppo fu molto attivo fino all’assassinio del cinquantaquattrenne Schlick nel 1936 a opera di un fanatico filonazista. La scuola di pensiero a cui si rifacevano gli aderenti era l’empirismo logico o neopositivismo logico. In parole povere, volevano matematicizzare logica e linguaggio, in modo da rendere evidenti incongruenze, paradossi ed errori in genere.

Tentativi, dico da praticone non addetto ai lavori, allora velleitari, falliti e abbandonati. Ripenso a quei tentativi che oggi potrebbero essere ripresi e portati avanti con successo, mediante la strada che ha portato, e porta, a sviluppare la famosa Intelligenza Artificiale. Ci ripenso ogni volta che sento i bizantinismi scritti o verbali, per sostenere che Matterella non sia lo Sgarrante della Costituzione. Che la nostra entrata in guerra a favore dell'Ucraina sia in contrasto col famoso Art.11 della Costituzione, lo capiscono al volo tutti i non prevenuti: addirittura i bambini.