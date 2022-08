Ucraina, Salvini: "La Russia con le sanzioni ci ha guadagnato 190 mld"

Elezioni, Salvini: "Io Giorgia e Silvio siamo una squadra"

Matteo Salvini torna sulle sanzioni alla Russia e ribadisce il concetto: non stanno funzionando. "La Lega - spiega il leader a Radio 24 - ha votato in Italia e Europa tutti gli aiuti all'Ucraina, sanzioni comprese. Ma sono passati alcuni mesi e si vede che da gennaio a luglio l'avanzo russo e' a piu' 190 miliardi di dollari. Ora possiamo dir che Mosca non sta soffrendo ma a soffrire siamo noi? Quello che sta facendo non sta fermando la guerra. Non toglierle ma cambiarle. Sono fatte male. Servono piu' determinate, piu' mirate. Noi ci muoveremo sempre nell'ambito europeo e internazionale, ma porremo sul tavolo europeo le cose che non vanno".

"Siamo un squadra, - prosegue Salvini a Radio 24 - con Giorgia e Silvio siamo amici: siamo consapevoli che sarà un autunno caldo e freddo, a seconda del punto di vista, come centrodestra ora poche promesse e solo realizzabili e piedi piantati per terra. Vorrei convocare, anche ora, tutte le aziende energetiche, altrimenti dovremo arrivare a razionamenti. I loro extraprofitti vanno reinvestiti negli enti locali".