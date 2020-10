Ue, FdI: su ‘carne vegana’ favore a lobby nord Europa con aiuto M5S

“Il voto di oggi al Parlamento Europeo sulla ‘carne vegana’ è un grave colpo alle produzioni di qualità e al diritto dei consumatori di avere piena consapevolezza di ciò che mangiano. Ancora di più è un enorme favore a certe lobby della grande distribuzione del nord Europa che da tempo e con vari strumenti investono per smantellare l’agroalimentare di qualità. Fratelli d’Italia ha votato convintamente a favore dell’emendamento teso ad impedire che si perpetuasse l’inganno di hamburger e bistecche vegane ma purtroppo una maggioranza trasversale ha preferito mantenere lo status quo. Dispiace che a queste lobby e a questa maggioranza abbia deciso di prestare il proprio aiuto il M5S, che ancora una volta dimostra di non avere a cuore il nostro agroalimentare”. È quanto dichiarano in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia- ECR al Parlamento europeo Carlo Fidanza e l’eurodeputato FdI-ECR Nicola Procaccini, componente della commissione Agricoltura.