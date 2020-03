Ue, FdI: su mascherine spettacolo penoso

“Il governo italiano ha fatto bene a chiedere l’attivazione del Meccanismo Ue di Protezione Civile per reperire un numero congruo di mascherine. Peccato che, a fronte della sbandierata solidarietà e dei vuoti proclami europeisti, ancora una volta quando l’Ue dovrebbe dimostrare di esistere si dimostra per quello che è: una sovrastruttura burocratica incapace di perseguire il bene dei suoi cittadini. È uno spettacolo francamente penoso”. È quanto dichiarano in una nota gli europarlamentari di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli. “Ora non resta che augurarci che la procedura di acquisto promossa dalla Commissione Europea sia rapida ed efficace e consenta all’Italia, ma anche agli altri Stati membri in cui si sta manifestando una diffusione crescente del virus, di poter fare fronte all’emergenza”.