Ue, "Gualtieri vuole svendere l'Italia. Lui e Gentiloni sono dei traditori"

"Assolutamente no". Così il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se con l'accordo all'Eurogruppo l'Italia abbia accettato il Mes consegnandosi di fatto a Germania e Olanda. "La posizione del Movimento 5 Stelle è quella annunciata da me ieri sera e poi ribadita dal capo politico Vito Crimi: nessun governo con il nostro appoggio accetterà mai il Mes. Punto. Tradotto in parole semplici, vuol dire che se qualcuno all'interno della maggioranza intende richiedere il Mes non lo farà con i nostri voti. E quel qualcuno ieri ha trattato con l'Europa. Il mio è un avviso chiaro a Gualtieri e Gentiloni. Se il Pd intende consegnare il Paese nelle mani della finanza tedesca e olandese perché ci saccheggino, il Movimento non ci sta e non ci starà mai".



Perché il ministro Gualtieri ha detto sì a quell'accordo in seno all'Eurogruppo? "Bisognerebbe chiederlo a lui perché vuole svendere l'Italia alla finanza tedesca e olandese. Ovvero coloro che hanno saccheggiato la Grecia, dimezzando pensioni e stipendi degli statali, licenziando migliaia di dipendenti pubblici e impoverendo la scuola e la sanità statale. Non solo, in Grecia i tedeschi hanno anche acquisito il controllo di porti e aeroporti. Se vogliono fare la stessa cosa anche in Italia, per colpa di qualche traditore che sta nel governo, lo faranno senza i voti del M5S", afferma Giarrusso.



"Gualtieri e Gentiloni parlano per se stessi e forse per il Pd, ma non mi pare neanche tutto. Una cosa è certa: quando firmano e richiedono il Mes non rappresentano il governo italiano", conclude il senatore pentastellato.