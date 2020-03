Ue, Salvini: "Sconfitto il virus nulla sarà più come prima"

"Non usino il Virus per fregare un’altra volta gli Italiani!". Con queste parole il leader della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, alla luce dell'emergenza Covid-19 e delle risposte disarticolate da parte di tutti i Paesi europei, l'UE come è esistita fino a oggi ha ancora senso.



L'ex ministro dell'Interno aggiunge: "Alcuni Stati hanno boicottato i prodotti italiani, altri hanno chiuso le frontiere, altri hanno bloccato camion e lavoratori, altri hanno bloccato l’esportazione di mascherine e macchinari. Hanno costretto per anni l’Italia ad essere il campo profughi d’Europa, hanno costretto gli Italiani a pagare per salvare le banche tedesche e francesi e oggi ci chiudono le porte in faccia. E hanno la faccia tosta di parlare ancora del MES, il trattato inventato per salvare banche e imprese degli altri. Chi insiste col MES è nemico dell’Italia e degli Italiani. Sconfitto il virus e salvate le persone, nulla sarà più come prima, perché la burocrazia europea sta dimostrando in questi giorni quello che vale: zero".