Umberto Bossi ricoverato in ospedale per un malore. Ecco come sta

Malore per Umberto Bossi, il padre e fondatore della Lega in ospedale

Malore per Umberto Bossi. Il fondatore e padre della Lega è stato soccorso da un'ambulanza della croce rossa a cui si è aggiunta su ordine della centrale operativa del 118 anche un’automedica con a bordo un rianimatore.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di sabato 19 novembre dopo una chiamata di soccorso al 112 che richiedeva un intervento nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese. Entrambi i mezzi sono giunti nella residenza dei Bossi in via Verbano, la villa acquistata dal Senatur nel centro storico del paese.

Bossi, 81 anni, è stato ricoverato all’ospedale di Varese in codice giallo: dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.