Un caso l'intervista di Travaglio a Conte. Gelmini (FI): "Aggiotaggio"

Scoppia il caso dell'intervista di questa mattina rilasciata dal premier Giuseppe Conte al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che, di fatto, ha annunciato la revoca delle concessioni autostradali ad Aspi provoncando il crollo del titolo in Borsa (-15,1% a 11,36 euro).

"Su Aspi Conte non si turba, ma evidentemente la Borsa sì. Dopo l'intervista del premier a Il ''Fatto Quotidiano'' a Piazza Affari il titolo Atlantia è crollato a -15%. Ci fossero stati i grillini all'opposizione avrebbero denunciato il presidente del Consiglio per aggiotaggio". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

La linea e le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Autostrade fanno "andare in fumo milioni e milioni di euro, mettendo in difficolta' tanti piccoli risparmiatori", perche' "se un governo chiacchiera i risparmiatori poi ne pagano le conseguenze". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini, durante un presidio davanti al Consolato turco, annuncia una segnalazione alla Consob. "Faremo tutte le segnalazioni del caso - ha detto - perche' il governo deve fare e non annunciare". "Faremo la segnalazione a tutti coloro che devono vigilare sulla regolarita' della gestione dei risparmi e dell'andamento dei titoli in borsa - ribadisce - , perche' i risparmiatori che hanno i titoli di Atlantia in tasca sono anche operai e lavoratori, non sono i milionari e i Benetton. Quindi se uno chiacchierando a sproposito fa andare in fumo milioni e milioni di euro di risparmi dei cittadini italiani, ne risponde". Per Salvini "il problema di Autostrade non sono i Benetton, che non ho il piacere di conoscere a differenza di qualcun altro, il problema e' che se un governo chiacchiera i risparmiatori poi ne pagano le conseguenze".