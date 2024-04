Land Rover Defender OCTA, la più potente di sempre

L'ultimo gioiello della casa automobilistica britannica Defender è destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo dei veicoli all-terrain di lusso.

La Defender OCTA, con le sue prestazioni senza precedenti e il design ricercato, rappresenta un salto qualitativo per il marchio, che continua a evolversi senza perdere di vista la sua eredità storica.

"Fin dalla Series 1 del 1948, la Defender è sempre stata sinonimo di grandi capacità all-terrain," afferma Mark Cameron, Managing Director di Defender. Con l'introduzione della nuova Defender OCTA, il marchio raggiunge nuove vette di eccellenza, unendo un design audace a una tecnologia all'avanguardia.

La Defender OCTA sarà equipaggiata con un potente motore V8 Twin Turbo mild-hybrid, una scelta che garantisce prestazioni elevate mantenendo un occhio di riguardo per l'ambiente. Ma non è tutto: per la prima volta su una Defender, il veicolo sarà dotato delle innovative sospensioni pneumatiche 6D Dynamics. Questa tecnologia rivoluzionaria offre un controllo del veicolo senza paragoni, sia in accelerazione sia in frenata, garantendo un comfort di guida superiore anche sui terreni più impervi.

L'ispirazione per il nome e il design della OCTA viene dall'ottaedro, una forma che riflette la durezza e il lusso del diamante. "Il nome Defender OCTA e la grafica distintiva sono rappresentativi della forza, della robustezza e della desiderabilità del veicolo," aggiunge Cameron. Elementi di design, come il diamante nero lucido incastonato in un disco di titanio sabbiato, appaiono su vari componenti interni ed esterni, sottolineando l'unicità e la preziosità di questo modello.

Il programma di sviluppo di questo modello è il più completo nella storia di Defender, estendendosi dagli ambienti glaciali della Svezia ai deserti di Dubai, dimostrando la versatilità e la resistenza del veicolo in una varietà di condizioni estreme.

Con l'attesa crescita per la presentazione ufficiale, prevista per la fine dell'anno, Defender sta organizzando anteprime esclusive come parte della nuova serie mondiale di Defender Elements. Queste occasioni offriranno ai potenziali clienti un'opportunità unica per scoprire da vicino le innovazioni e l'eleganza della Defender OCTA.

Per chi cerca un veicolo che combina lusso, performance e una storia leggendaria, la nuova Defender OCTA è senza dubbio una scelta che non delude le aspettative.