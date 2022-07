Elezioni, Uniti per la Costituzione in campo. "Liste entro poche ore"

Igor Camilli, Stefano D’Andrea, Antonella D’Angeli, Francesca Donato, Mario Gallo, Antonio Ingroia, Nicola Lanza, Marco Rizzo, Francesco Toscano



Uniti per la Costituzione si prepara alle elezioni del 25 settembre come coalizione anti-sistema. E punta a essere la vera novità di questa tornata elettorale.

"Si vota il 25 settembre. Bisogna presentare le liste subito dopo Ferragosto. È chiaro che il sistema preferisce non correre rischi in merito alla presenza di novità politiche che sappiano rappresentare il dissenso nel nostro Paese", scrive su Facebook Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista. "Comunque, NOI SIAMO PRONTI. Le liste entro poche ore. LE FIRME LE RACCOGLIEREMO CON VOI DA SUBITO. Uniti per la Costituzione, sarà il nome di chi vorrà una Italia sovrana, di chi vive del proprio lavoro. Igor Camilli, Stefano D’Andrea, Antonella D’Angeli, Francesca Donato, Mario Gallo, Antonio Ingroia, Nicola Lanza, Marco Rizzo, Francesco Toscano".