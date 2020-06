Usura, Montaruli (FdI): aumentare fondi di solidarietà

“Abbiamo depositato un emendamento al DL rilancio che prevede per il 2020 un incremento di 30 mln, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati internazionali”. Ad annunciarlo è la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che prosegue:“Il Ministero dell’interno attivi una campagna anti usura seria. La tremenda crisi economica scaturita dal Coronavirus, ha esponenzialmente aumentato il rischio di dipendenza ai servizi dei delinquenti, per le imprese piegate dal lockdown. Per questo motivo non bisogna perdere tempo ed anzi erogare risorse a tutte le aziende in difficolta, potenzialmente vittime di criminali, che disponendo invece di liquidita, usano questo strumento per riciclare denaro di provenienza illecita. In questa delicata fase storica – continua Montaruli - circa il 10% degli imprenditori, risulta esposto all'usura o a tentativi di appropriazione dell'azienda. E la percentuale cresce fino a quasi il 20% per quegli imprenditori che sono molto preoccupati per il verificarsi di questi fenomeni nel proprio quartiere o nella zona della propria attività. Dati allarmanti che impongono l’intervento immediato delle istituzioni, che hanno il dovere di tutelare le aziende e l’economia pulita dei nostri imprenditori, e di reprimere e schiacciare l’opprimente pressione della criminalità organizzata”.