Venerdì, 31 dicembre 2021 Vaccini, Draghi vuole "l'obbligo mascherato". Lega e M5s determinati a dire no La decisione nel prossimo Consiglio dei ministri. Il premier non arretra: "Niente lavoro per i No Vax dal 5 gennaio". Maggioranza spaccata, è il caos