Vannacci-Alemanno, confronto sulla guerra in Ucraina

Domani, venerdì 6/12 alle ore 15, al Centro Congressi Cavour (Via Cavour 50/A) di Roma confronto tra Roberto Vannacci, Europarlamento della Lega, e Gianni Alemanno, Segretario nazionale Movimento Indipendenza, sul tema della guerra in Ucraina. Il Convegno organizzato dal CeSEM ( Centro Studi Eurasia e Mediterraneo) è intitolato “No all’escalation del conflitto in Ucraina. I popoli europei vogliono la pace” e prevede la partecipazione anche di Fabio Filomeni, presidente dell’Associazione “Mondo al contrario”, di Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, di Stefano Vernole, Presidente del CeSEM, del Gen. Francesco Cosimato, Presidente Centro Studi Sinergie, e degli ex diplomatici Amb. Bruno Scapini (Responsabile Esteri Democrazia Sovrana e Popolare), Amb. Marco Carnelos ( Ceo MC-Geopolicy SRL).