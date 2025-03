Ucraina, siluro di Vannacci: "Piano militare di Ursula una follia. Ultime rovine di una Ue insignificante"

"Ecco perché sono sempre più convinto che questa Europa vada cambiata profondamente. Ecco perché lavoro ogni giorno affinché questo mondo al contrario venga finalmente raddrizzato"



"L'Europa, che ha sempre avuto un atteggiamento frugale e rigido e ha imposto un patto di stabilità scellerato che ha impedito la crescita dell'area Euro negli ultimi 20 anni, ieri si indebitava per la truffa del green deal e oggi ci propone la stessa follia per il riarmo. 800 miliardi di euro da spendere in armi, missili, bombe e carrarmati, invece di dedicarli a sanità, progresso, energia, sicurezza e per sigillare quelle frontiere europee che ogni giorno continuano a essere violate da migliaia di immigrati illegali". Lo afferma ad Affaritaliani.it Roberto Vannacci, europarlamentare eletto nelle liste della Lega.

"La promessa di una guerra ad oltranza e l'individuazione della Russia quale unico grande Satana da cui è necessario difenderci - quando invece quasi giornalmente attentati e crimini contro cittadini europei vengono vilmente portati a termine in nazioni europee da immigrati spesso irregolari - hanno sgretolato le ultime rovine di una Ue insignificante, tecno-burocratica, autoritaria e antipopolare. Una Ue i cui avventurieri si riuniscono in una nazione che dall'Unione Europea ne è uscita con la Brexit e che ora si propone quale leader di quella stessa ripudiata Unione europea per perseguire l'unico scopo di continuare le ostilità con Mosca. Una Ue i cui azionisti di maggioranza (PPE e Socialdemocratici alleati da decenni) partecipano alle marce per la pace e sfilano sui carri del gaypride con bandiere arcobaleno, ostentando le parole di libertà, democrazia, pacifismo e diplomazia e, proprio nel momento in cui USA e Russia stanno trovando una via per la cessazione delle ostilità vi si oppongono strenuamente proponendoci la prosecuzione ad ogni costo della guerra nascondendosi dietro la totale insignificanza del termine "pace giusta" e sono pronti a votare questa follia del riarmo esponenziale di 800 miliardi".

"Una Ue che impone le sue direttive e i suoi regolamenti irriguardosa delle realtà e delle esigenze locali, provocando danni irreparabili ai nostri ceti produttivi, ai nostri imprenditori, agricoltori, pescatori, artigiani, commercianti e balneari, e che, non sazia, vorrebbe allargare lo spettro di queste imposizioni sovranazionali a moltissimi altri settori riducendo così la sovranità nazionale e la volontà dei popoli sostituendola con l'autorità tecnico-burocratica. Ecco perché sono sempre più convinto che questa Europa vada cambiata profondamente. Ecco perché lavoro ogni giorno affinché questo mondo al contrario venga finalmente raddrizzato. Ecco perché con la Lega e con i Patrioti vogliamo riacquisire la sovranità nazionale e costruire una nuova Europa basata sull'identità, sui popoli e sulle nazioni", conclude Vannacci.



