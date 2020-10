Veneto, "8 assessori, scelta di austerità". De Berti vice. Ecco la Giunta Zaia

"Ho fatto una scelta iniziale di austerità: abbiamo chiuso la legislatura in otto, proviamo a riaprire la nuova in otto. E' fondamentale pensare a chi è a casa e ci guarda. Partire con una squadra ridotta e' gia' un segnale".

Con la firma degli assessori per accettazione dei decreti di nomina con attribuzione delle deleghe firmati nella serata di ieri dal presidente Luca Zaia, è nata ufficialmente oggi la giunta regionale del Veneto per la legislatura 2020-2025. Oltre al Presidente, ne fanno parte otto assessori (tre donne e cinque uomini). Sette di loro facevano parte della Giunta uscente e sono stati riconfermati. La novità è data dall'assessore Francesco Calzavara, jesolano con una lunga esperienza amministrativa, prima in comune, poi in Consiglio regionale.

"Rispetto alle altre due volte - ha detto Zaia presentando la sua squadra - l'atmosfera è diversa: questa Giunta nasce in un momento difficilissimo per il Paese, con una crisi importante e già 60.000 posti di lavoro persi. Non c'è stato tempo per festeggiare, anzi, c'è in tutti la consapevolezza della necessità di lavorare subito, a pancia bassa come uso dire. I veneti che ci hanno votato chiedono risposte e tocca a noi, come singoli e come squadra, saperle dare. Ho scelto e nominato questi assessori in totale autonomia - ha sottolineato Zaia - e di questa possibilità ringrazio i partiti di maggioranza, che non hanno esercitato nessuna pressione, consentendomi di fare le scelte che ho ritenuto più efficaci nell'interesse dei cittadini".

Dopo aver ringraziato tutta la Giunta e il Consiglio regionale della legislatura appena conclusa per il grande lavoro svolto, il Governatore ha evidenziato che "ognuno dei nuovi assessori, due in meno della precedente Giunta perché il momento richiede anche sobrietà nelle istituzioni, ha le capacità, l'esperienza amministrativa, la conoscenza del territorio per rappresentare al meglio tutti i Veneti. Abbiamo una squadra forte con una panchina corta".

Zaia ha concluso augurandosi che sia possibile lavorare subito in spirito di squadra anche con la minoranza per l'obbiettivo comune di "ottenere il meglio per il nostro Veneto", e ha indicato l'Autonomia da conquistare come obbiettivo prioritario. "Un'Autonomia - ha concluso - che interesserà trasversalmente il lavoro di tutti gli Assessorati".

La nuova Giunta regionale del Veneto è così composta: presidente Luca Zaia, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture Elisa De Berti, assessore all'Ambiente Gianpaolo Bottacin, assessore al Bilancio e al Patrimonio Francesco Calzavara, assessore al Turismo Federico Caner, assessore al Territorio Cristiano Corazzari, assessore all'Istruzione Elena Donazzan, assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato.