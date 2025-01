Le contraddizioni che inguaiano Alessandra Todde: "mi sono pagata la campagna elettorale". "Anzi, no" | video

"MI sono pagata da sola la campagna elettorale". "Anzi, no". Ecco il video con gli stralci di alcune interviste rilasciate durante la campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna che Alessandra Todde vinse un po' a sopresa. Dichiarazioni che oggi diventano pesanti visto il provvedimento che i giudici del Collegio regionale di garanzia elettorale, in seno alla Corte d'Appello di Cagliari che hanno chiesto la decadenza dalla carica della neo governatore dell'isola per presunte irregolarità proprio nella rendicontazione dei fondi della sua campagna.