Delmastro-Cospito, botta e risposta tra Sechi e Carofiglio: lo scontro dalla Gruber. VIDEO

Acceso confronto in diretta televisiva tra Mario Sechi e Gianrico Carofiglio sulla condanna del sottosegretario Andrea Delmastro. Durante il dibattito, Sechi ha difeso il lavoro del PM Paolo Ielo, affermando: “Non è certo un novellino, il suo operato merita rispetto”. La replica di Carofiglio non si è fatta attendere: “La difesa di Delmastro si è basata sull’ignoranza dei fatti, che in alcuni casi può risultare persino più grave del dolo”.

A cercare di stemperare i toni è intervenuta la conduttrice Lilli Gruber che ha esortato a non creare divisioni all’interno della magistratura: “Non dividiamo i magistrati tra buoni e cattivi. Il dibattito pubblico deve mantenere rispetto per le istituzioni”.