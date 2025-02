Asti, piscina comunale chiude perché pericolosa. Il sindaco: "Non è vero". E la prende a testate. VIDEO

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, è finito al centro dell'attenzione mediatica dopo un gesto che ha fatto discutere: ha preso a testate i pannelli del controsoffitto della piscina comunale per dimostrare la sicurezza della struttura. Il curioso episodio è avvenuto dopo il crollo parziale della controsoffittatura verificatosi tra l'11 e il 12 febbraio, evento che ha sollevato diverse polemiche in città.

Rasero, deciso a rassicurare i cittadini, ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook in cui mostra come le "quadrotte" cadute fossero leggere e fragili, sostenendo che non avrebbero rappresentato un pericolo per gli utenti della piscina. Per rinforzare la sua tesi, il primo cittadino ha colpito ripetutamente i pannelli con la testa, gesto che ha suscitato reazioni contrastanti.

Il filmato è diventato virale in poche ore, guadagnandosi anche uno spazio in prima serata su La7 nel programma Di Martedì, condotto da Giovanni Floris. I comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu hanno utilizzato il video nella loro copertina satirica, sottolineando con ironia l’insolito metodo del sindaco per dimostrare la sicurezza della struttura.