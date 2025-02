Sanremo 2025, Vannacci spazza via le polemiche: "Non sono antifascista, ma pro italiano"

Roberto Vannacci, generale ed europarlamentare della Lega, ha dichiarato di non definirsi antifascista, sostenendo che il fascismo sia un capitolo storico chiuso da oltre 80 anni.

Durante la presentazione del suo libro Il Coraggio Vince al Casinò di Sanremo, Vannacci ha attaccato la sinistra, accusandola di strumentalizzare il concetto di antifascismo: «Non accetto patenti da nessuno. Una persona si definisce per ciò che è, non per ciò che rifiuta».

Le sue parole, pronunciate il giorno dopo la sua presenza al Festival di Sanremo, hanno scatenato un acceso dibattito politico.