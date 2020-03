M5s-Pd-Lega: alleanza contro i vincoli Ue: "Basta con lo zero virgola"

CORONAVIRUS: BONACCINI, 'SERVE CONCORDARE CON UE SFORAMENTO PATTO STABILITA''

"Serve un provvedimento, il prima possibile, per alcune misure che vanno dall'estensione della cassa ammortizzatori sociali, la sospensione e rinvio dei mutui per le imprese, l'accesso al credito e interventi sull'internazionalizzazione e il Made in iIaly per un Paese che esporta e importa moltissimo. Inoltre penso sia necessario concordare con l'Ue lo sforamento del Patto stabilità. Se il Paese si ferma costituisce un danno anche per l'Europa". Lo ha affermato Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, ospite a 'L'intervista di Maria Latella' su Sky Tg24.

Coronavirus, Buffagni: Non essere timidi con Ue, difendere italiani

"L’Italia dovrà fare un grande sforzo, esigendo ciò che è giusto anche in Europa perché di 'zero virgola' l’Italia e l’intero continente muoiono in questo mondo globale. In questo momento non serve essere timidi con l’Europa ma difendere gli italiani. Il Movimento 5 Stelle deve fare la sua parte e far sentire la sua voce per il bene dei cittadini". Così su Facebook il vice ministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni (M5S).

Coronavirus:Lega,subito risoluzione per sforare parametri Ue

"Il decreto approvato dal governo e' acqua fresca, purtroppo. La situazione e' straordinaria. Abbiamo bisogno di risorse straordinarie. La Lega e' disponibile da subito a votare in Parlamento una risoluzione per superare i parametri europei. Altrimenti non e' possibile per il governo stanziare risorse sufficienti per affrontare questa situazione, che riguarda tutto il Paese". Lo afferma Massimo Garavaglia, deputato della Lega gia' viceministro dell'Economia e delle Finanze.