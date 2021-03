“Zinga si dimette, immediata solidarietà della D’Urso”. Ironia social spietata

Nicola Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni dalla segreteria del Partito Democratico. Come al solito i social si sono scatenati. Cussiddu su Twitter scrive: “E mo chi cazzo ce l'ha due euro per le primarie?”. Davide Florio twitta: “La notizia delle dimissioni di Zingaretti da segretario PD mi ha colpito molto, è come quando al Tg senti che è scomparso quel vecchio attore che tu pensavi fosse morto da tempo...”.

Ciro Pellegrino ammette: “Stasera sono indeciso tra la terza puntata di #Sanremo2021 la finale di MasterChef o il finale di stagione del Pd con Zingaretti”. “Io non so di chi sia la colpa dietro le dimissioni di #Zingaretti, ma c'è di sicuro la pista anarchica da seguire”, suggerisce Draghistea din Orietta Berti. Comesefosseantani – questo il nome dell’utente – scrive “Zingaretti ha annunciato le dimissioni. Immediata la solidarietà da parte di Barbara d’Urso”.