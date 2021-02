Camera ardente e cerimonia laica all’Università per Franco Cassano

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro piange la scomparsa di Franco Cassano, docente e intellettuale, punto di riferimento per tante generazioni.

Il Rettore, Stefano Bronzini, lo ricorda con grande emozione: “Con Franco Cassano si ragionava nei momenti più impensabili. C’era un angolo del suo tempo che condividevamo la mattina facendo colazione. Era un incontro casuale e allo stesso tempo voluto che apriva la giornata all’incanto del pensiero. Aveva un’intelligenza ricca di suggestioni e accompagnava la riflessione. Franco aveva un’intelligenza pronta, anzi aveva qualcosa di più delle persone intelligenti. Ragionava con libertà e invitava alla libertà del pensiero. E’ stato un maestro per tanti, lo è stato per me. La sua amicizia mi inorgogliva. Ci mancherà”.

Dalle 19.00 di martedì 23 febbraio 2021 sarà possibile salutare il prof. Franco Cassano nell’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo. Si potrà accedere, dall’ingresso di Via Crisanzio, solo a piccoli gruppi e muniti di dispositivi di sicurezza.

Mercoledì 24 febbraio 2021 alle 16.00 nell’Atrio di Piazza Umberto si terrà la cerimonia laica, per ricordare il prof. Franco Cassano. L’accesso, in osservanza delle norme dettate dall’emergenza sanitaria, sarà consentito fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina www.uniba.it

(gelormini@gmail.com)

-------------------------

Pubblicati in precedenza: E' morto Franco Cassano, vola 'Il pensiero meridiano'

Il cordoglio diffuso nell’addio al sociologo Franco Cassano